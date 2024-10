SNS24. Chamadas para apoio psicológico aumentaram 5%

Estão a aumentar as chamadas para a linha de atendimento psicológico do SNS 24. Desde janeiro foram feitas perto de 60 mil chamadas, o que representa um aumento de 5% em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com dados enviados à Renascença pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) – a entidade que gere a rede – este ano, a Linha de Atendimento Psicológico recebeu um total de 58.450 chamadas. São mais de 200 por dia.

Na maior parte dos casos, são pessoas com sintomatologia associada à ansiedade, ao agravamento de psicopatologia prévia e à gestão e adaptação em situação de crise.

Sempre que o psicólogo identifica perigo para o utente ou para terceiros, a chamada é transferida para o INEM, que assegura os meios de socorro adequados. Sempre que o psicólogo identifica perigo para o próprio utente ou para terceiros, a chamada é transferida para o INEM, que assegura o acionamento dos meios de socorro adequados.

Desde 15 de março de 2021 (data a partir da qual os dados estão disponíveis), ocorreram mais de 400 situações.

O psicólogo também pode identificar a necessidade de encaminhamento para o serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento do SNS 24, se considerar que a situação não ficou resolvida com o aconselhamento psicológico ou que apresenta outro tipo de sintomatologia

A Linha de Apoio Psicológico SNS 24 foi criada em abril de 2020. Até agora atendeu perto de 322 mil chamadas.