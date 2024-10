Estradas cortadas e trânsito condicionado devido a chuva e vento fortes

O mau tempo levou ao corte de várias estradas durante a manhã desta quarta-feira.

O trânsito está condicionado em vários locais devido a chuva intensa e um vento muito forte.

Há árvores quebradas a bloquear a circulação de veículos.

Centenas de ocorrências estão a ser registadas pelo litoral norte, ao longo desta madrugada.

Um dos casos é a Avenida AEP, no Porto, onde há trânsito caótico devido à queda de uma árvore.

Os distritos de Braga e Viana do Castelo mantêm-se sob aviso laranja por causa da chuva, do vento forte e agitação marítima, numa altura em que já se fazem sentir os efeitos da tempestade Kirk, segundo o IPMA.

Estes dois distritos vão estar sob aviso laranja por causa da chuva e vento fortes até às 09h00 desta quarta-feira e de agitação marítima até às 00h00 de quinta-feira.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil desde a madrugada que se têm verificado quedas de árvores, sobretudo no norte do continente.

Também os distritos do Porto e Aveiro estão sob aviso laranja devido ao vento e agitação marítima.

Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão sob aviso laranja por causa do vento.

Ainda sob aviso laranja, mas por causa da agitação marítima estão os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou ainda hoje sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Leiria e Coimbra por causa do vento forte.

Os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo estão também hoje sob aviso amarelo por causa da chuva, vento e agitação marítima.

Faro, Setúbal, Beja, Lisboa, Leiria e Coimbra estão até quinta-feira sob aviso amarelo devido à agitação marítima.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA informou em comunicado que a tempestade Kirk deverá deslocar-se para nordeste e deverá passar a noroeste da Península Ibérica, após passar a norte do arquipélago dos Açores, estando no ponto mais próximo do continente" às 07h00 desta quarta-feira.