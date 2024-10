Santa Casa estuda lançamento de Raspadinha online

A Santa Casa da Misericórdia está a estudar o lançamento de uma vertente digital da Raspadinha.

É uma das medidas do plano de reestruturação da Santa Casa prevê um crescimento de mais de 4%, atingindo rendimentos dos jogos sociais superiores a 200 milhões de euros em 2027 - aumentando em 10 milhões de euros o valor a distribuir pelos beneficiários.

Segundo o que está definido no documento, a que a Lusa teve acesso, nas projeções financeiras até 2027, com a aplicação dos programas operacionais, a SCML tem uma estimativa para 2024, em relação aos rendimentos provenientes dos jogos sociais, de 192.122.000 euros, valor que aumenta para quase 193 milhões de euros em 2025, cerca de 195,6 milhões no ano seguinte e atinge os 200.244.000 em 2027.

Significa que entre 2024 e 2027, a SCML espera crescer 4,13% nos rendimentos provenientes dos jogos sociais.

Refere que, em 2023, os jogos sociais resultaram num total de vendas brutas de mais de 3,1 mil milhões de euros, através de 4.896 pontos de venda e uma rede com 18.978 mediadores.

O valor representou mais 66 milhões do que as vendas registadas em 2022.

"Pelo peso que detêm na estrutura de rendimentos da SCML, é crucial atuar sobre as receitas dos jogos sociais do Estado e incrementá-las", lê-se no documento, que refere que o departamento de jogos tem vindo desde 2021 a implementar medidas para aumentar as vendas, mas ainda não conseguiu atingir os valores registados em 2019, antes da pandemia.

Depois de ter sido feito um pré-diagnóstico à instituição, a atual direção elaborou um plano de reestruturação assente em quatro programas operacionais, desdobrados por 19 iniciativas, a que correspondem cem medidas.

Um desses programas, ao qual foi dado o nome de Programa Operacional de Garantia de Receita (POGR), tem como objetivo o aumento das receitas através de iniciativas nos jogos sociais, saúde, ação social e imobiliário.