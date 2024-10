Manifestação do "grupo 1143" em Guimarães: alguma tensão, mas sem incidentes

Ambiente de alguma tensão, mas sem ocorrência de incidentes. É este o saldo da manifestação promovida este sábado em Guimarães.

Cerca de cinco centenas de manifestantes do "grupo 1143" juntaram-se na praça do Toural, num protesto convocado contra a imigração.

A poucos metros, outro grupo com algumas dezenas de pessoas reuniam-se numa iniciativa de motivação antifascista.

Por volta das 18h30 acabou mesmo por acontecer um confronto quando um manifestante do "1143" se aproximou do protesto invocado pelo grupo "Guimarães pela Liberdade".

Luís Lisboa, um dos promotores deste grupo, disse à Renascença que a iniciativa não tinha motivação de contraprotesto.

"Não é um contraprotesto, nós estamos aqui a exercer o nosso direito de concentração e de manifestação, como está previsto no artigo 45º da Constituição da República Portuguesa", argumentou.

Depois deste episódio, do qual não resultou qualquer detido, as atenções passaram, em exlusivo, para o segundo protesto da tarde. O percurso entre o Toural e o Castelo fez-se de forma lenta e ruidosa, e com utilização de engenhos pirotécnicos.