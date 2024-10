PJ detém homem por abusos sexuais durante 10 anos sobre pessoa com atraso cognitivo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem na região do Porto por alegados abusos sexuais praticados ao longo de 10 anos sobre uma pessoa incapaz de resistência, anunciou este sábado o órgão de polícia criminal.

De acordo com o comunicado da PJ, numa investigação levada a cabo pela Diretoria do Norte, a vítima é uma familiar do agressor e "padece de acentuado atraso cognitivo e dependência de álcool", tendo a denúncia dos supostos crimes sido efetuada pela tutora da vítima.

O agressor, de 52 anos, não tem antecedentes criminais e foi já presente a juiz no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo saído em liberdade, com a aplicação de uma "medida de coação não detentiva".