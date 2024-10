Número de beneficiários do RSI diminui nos Açores para menos de metade

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) diminuiu nos Açores entre 2020 e 2024 para menos de metade, situando-se agora nos 7.081 cidadãos, o valor mais baixo de sempre, revelou esta quinta-feira o Governo Regional.

"Entre dezembro de 2020 e até à data de 31 de agosto deste ano, houve um decréscimo de 51,4% do número de beneficiários, ou seja, nunca houve um valor tão baixo de beneficiários do RSI como aquele que apresento hoje aqui", garantiu a secretária regional da Saúde e Solidariedade Social, Mónica Seidi, durante uma audição na Comissão de Assuntos Sociais do parlamento açoriano, realizada em Ponta Delgada.

Segundo a governante, a redução no número de beneficiários desta prestação social, de âmbito nacional, resulta, em grande parte, do aumento da fiscalização por parte da Inspeção Regional da Saúde, apesar do "reduzido quadro de inspetores" (27) que existem no arquipélago.

"Esta redução, não sendo excelente, denota uma evolução positiva porque temos também mais inspetores e os processos de fiscalização têm vindo a aumentar", justificou a governante, que foi ouvida pelos deputados a propósito de uma proposta da bancada do Chega, na Assembleia Legislativa dos Açores, que pretende "combater a fraude" entre os beneficiários do RSI.