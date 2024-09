Voo com 44 portugueses repatriados do Líbano chega a Lisboa este sábado

Um voo com 44 portugueses que se encontravam no Líbano e solicitaram ajuda para regressar a Portugal chega este sábado ao aeroporto de Figo Maduro, entre as 21h00 e as 22h00, confirmou à Renascença fonte do ministério dos Negócios Estrangeiros.

Trata-se de um grupo de 44 pessoas, composto por 24 que estavam já previstos na sexta-feira e mais 20 que entretanto solicitaram a sua retirada do Líbano.

Estes portugueses foram inicialmente transportados para Lanarca, no Chipre, e chegarão a Portugal num voo militar.

A operação de repatriamento de portugueses do Líbano começou na sexta-feira.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde o início da ofensiva israelita na Faixa de Gaza, há 11 meses, desencadeada por um ataque do grupo extremista palestiniano Hamas.

A escalada de violência tem levado milhares de pessoas a sair do Líbano.

Hoje, o Hezbollah confirmou a morte do seu líder, Hassan Nasrallah, num ataque aéreo israelita, segundo a agência norte-americana AP.

[Notícia atualizada às 15h43 de 28 de setembro de 2024]