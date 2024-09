Detido suspeito de atear fogo com isqueiro em Matosinhos

Um homem de 41 anos foi hoje detido por suspeita de ter ateado um incêndio com um isqueiro em terrenos junto à estação do metro Fonte do Cuco, em Matosinhos, disse hoje a PSP.

Em comunicado, a PSP refere que o suspeito estava na estação de metro, dirigiu-se para a vedação que divide o cais com os terrenos ali existentes, baixou-se e provocou a ignição de um foco de incêndio naquele local.

"Populares que se encontravam na estação de imediato acorreram ao local, munindo-se de garrafas de água e envidando esforços conjuntos conseguiram a extinção do foco de incêndio", afirma, acrescentando que o homem, "verificando a pronta intervenção das pessoas e a sua indignação, fugiu" a pé pela linha do metro em direção a Custóias.

Os seguranças do metro, que transmitiram à PSP a informação, conseguiram intercetar o suspeito na estação de Custóias.

A PSP, que já tinha sido acionada, "chegou momentos após, procedendo à detenção" do homem, desempregado e residente na Maia.

O detido será presente às autoridades judiciárias na quinta-feira.