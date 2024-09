Quatro aviões de combate às chamas chegam ainda esta terça-feira de Itália e França

Quatro aviões canadair provenientes de Itália e França chegam esta terça-feira a Portugal para ajudar no combate aos incêndios, ao abrigo do pedido do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, e começam a operar ainda de tarde.

"Confirmamos que dois aviões Canadair da frota que operamos em Itália foram ativados ao abrigo do mecanismo RescEU e chegarão esta terça-feira a Portugal para apoiar os bombeiros na proteção das comunidades locais", afirmou o CEO da Avincis, John Boag, em declarações citadas numa nota enviada à Lusa.

Fonte oficial da empresa acrescentou ainda que as duas aeronaves já partiram de Itália e vão chegar à base de Monte Real, sendo operadas a partir desta tarde por dois pilotos italianos. Já os dois aviões provenientes de França também já arrancaram e devem igualmente entrar no combate aos incêndios durante a tarde desta quarta-feira, adiantou à Lusa fonte governamental, realçando que na quarta-feira devem chegar os outros dois Canadair enviados pela Grécia.

Entretanto, já na segunda-feira começaram a operar os dois aviões enviados por Espanha para apoiar Portugal no combate à vaga de incêndios nas regiões Norte e Centro do país.