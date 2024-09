Incêndios. Meios são escassos para combater fogo na zona de Monforte em Chaves

Um incêndio que lavra desde segunda-feira na zona envolvente ao castelo de Monforte, em Chaves, inspira preocupação para várias localidades e os meios de combate são escassos, afirmou o presidente da câmara.

"Esse incêndio teve uma grande progressão. É um incêndio que está descontrolado, tem alguns quilómetros de frente e esses quilómetros de frente, neste momento, inspiram preocupação para várias localidades como Casas de Monforte, Águas Frias, Assureiras do Meio e Assureiras de Baixo e Faiões", afirmou Nuno Vaz à agência Lusa, nesta terça-feira.

O alerta para este fogo foi dado às 15h02 de segunda-feira, em Vilar se Izeu, no Planalto de Monforte.

No mesmo dia houve mais dois fogos, um que ficou resolvido e outro que está esta terça-feira em fase de resolução.

"É um incêndio com uma dimensão significativa e essa preocupação é crescente, porque os meios são bastante escassos. Não tem sido possível mobilizar meios aéreos e os meios humanos e viaturas circunscrevem-se aos recursos dos bombeiros que existem no concelho, temos só a acrescentar uma brigada que veio do Douro", referiu o autarca.

Nuno Vaz reforçou que "os meios são manifestantamente insuficientes".

"É verdade que tem sido insistentemente pedido um reforço de meios pelo comandante de operações e pelo comandante sub-regional, mas o "feedback" que nós temos é que, dada a situação de catástrofe nacional, não há meios que seja possível mobilizar", sublinhou.

O autarca realçou que, neste incêndio, "os bombeiros estão a fazer um trabalho importante de defesa das habitações e das pessoas".

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no combate a este fogo estavam, pelas 14:30, 82 operacionais e 24 viaturas.