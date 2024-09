​“Há fogo em todo o lado”. Evacuadas casas, escola e infantário no Marco de Canaveses

O presidente da junta do Marco de Canaveses está preocupado com várias frentes de fogo na freguesia. Celso Santana assegura que “há fogo em todo lado” e que “há casas em risco”.

Em declarações à Renascença, o autarca explica que já tiveram de evacuar “muitas casas, uma escola e um infantário”.

Até ao momento não há registo de vítimas e o autarca apela à população para que, acima de tudo, salvaguarde a sua integridade física.

Segundo os relatos do presidente da junta, há também zonas mais rurais afetadas pelas chamas.

Celso Santana considera que o número de meios que estão no combate às chamas “não são adequados”.

“Nunca são os adequados, faltam-nos muitos meios, estamos com muito pouca gente. Mas eu também não fazer críticas a ninguém, pois não estão na minha freguesia, estão noutras”, lamenta.

"Há muitos incêndios, ninguém imagina… num espaço curto de tempo, com o vento que está e com as folhas dos eucaliptos, isto transforma-se num inferno”.