Marcelo solidário com populações nos "repentinos" e piores incêndios do ano

O Presidente da República agradeceu esta segunda-feira às populações e à estrutura de Proteção Civil pela forma como têm enfrentado os incêndios dos últimos dias e anunciou o cancelamento da sua deslocação a Espanha na quarta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa falava à comunicação social na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tendo ao seu lado o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O chefe de Estado tinha prevista uma deslocação a Tenerife e Las Palmas, em Espanha, entre quarta e sexta-feira, para participar num encontro internacional de ministros da Justiça e numa reunião da associação empresarial Cotec Europa.

"A minha primeira palavra é para os portugueses e para as portuguesas, sobretudo as populações atingidas. A palavra de agradecimento e solidariedade. Agradecimento pela forma como de modo geral enfrentaram uma situação repentina, muito próximo do sítio onde viviam, como acataram indicações das autoridades", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.