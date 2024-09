Incêndios. Autarca de Aveiro apela ao racionamento de água

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), José Ribau Esteves, apelou esta segunda-feira à população para que reduza o consumo de água "ao mínimo indispensável" devido aos incêndios que lavram no distrito.

Em comunicado, a Câmara de Aveiro apela à população para que reduza ao mínimo indispensável o consumo de água e informa que foi ativado o Plano Municipal de Proteção Civil, devido aos incêndios que lavram no distrito.

Segundo o comunicado, devido às cinzas provocadas pelos incêndios, existe o risco de a Central de Abastecimento do Carvoeiro ser obrigada a cortar o fornecimento de água que abastece o concelho.

"Para evitarmos este cenário, é muito importante o contributo de todos na racionalização da água em empresas, habitações e sistemas de rega de jardim e cultivo", sensibiliza a autarquia.

As empresas da Zona Industrial de Cacia, com focos de incêndio nas suas imediações, são exortadas a utilizar "todos os mecanismos de proteção e combate às chamas que tenham instalados e em sua posse".

É ainda feito um apelo à população em geral para que evite a circulação pedonal e automóvel nas próximas horas, "com especial enfoque na zona norte do Município onde deflagram, a esta hora, os principais incêndios".

Segundo a página oficial da Proteção Civil, às 12:54 estavam a ser combatidos três incêndios rurais na região de Aveiro considerados "ocorrências significativas": em Albergaria-a-Velha, com 179 operacionais de 55 veículos, Sever do Vouga, com 178 operacionais, 60 veículos e um meio aéreo, e em Oliveira de Azeméis, com 588 operacionais, 198 veículos e três meios aéreos.

"Devido ao cenário existente, o presidente da Câmara de Aveiro cancelou a sua ida ao Comité das Regiões da União Europeia, em Oulu, na Finlândia, que se irá realizar nos dias 17 e 18", informa ainda o comunicado.