PJ desmantela redes de tráfico de anabolizantes e estimulantes sexuais

A Polícia Judiciária deteve, na zona da Grande Lisboa, quatro suspeitos da prática dos crimes de tráfico de substâncias e métodos proibidos e de associação criminosa, que se dedicavam à importação, exportação e alienação de substâncias proibidas.

Em comunicado, a PJ esclarece que foram realizadas cinco buscas domiciliárias e cinco buscas não domiciliárias e que as diligências investigatórias efetuadas resultaram de uma estreita cooperação policial internacional desenvolvida com as autoridades alemãs e com as autoridades espanholas.

Durante a operação, a PJ apreendeu “milhares de embalagens de substâncias anabolizantes (orais e injetáveis), bem como de estimulantes sexuais, agulhas de seringas, cartonagens, pacotes de encomendas, material informático que se destinava ao processamento e expedição de encomendas em massa destas substâncias, 50 mil euros em numerário, equipamentos de proteção pessoal, duas viaturas de gama alta e um bastão de madeira”.

“Ao todo o valor mercado das substâncias apreendidas rondará os 350 mil euros”, lê-se na nota.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 26 e os 36 anos, foram presentes a primeiro interrogatório, ficando sujeitos às medidas de coação de proibição de contactos.