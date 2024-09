Portugal precisa de mais imigração se quiser aumentar crescimento económico

Um estudo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto concluiu que Portugal precisa de mais imigração se quiser aumentar o crescimento económico e nível de vida para "entrar no grupo de países mais ricos" da União Europeia até 2033.

Em comunicado, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) avança esta quarta-feira que o estudo contraria que "os imigrantes empurram os nacionais para fora do mercado de trabalho".

O estudo conclui que a integração dos imigrantes alarga as oportunidades de investimento e emprego para todos, além do seu contributo para a segurança social.

"Em Portugal, é preciso aproveitar as fases de maior crescimento, como a atual (impulsionada por fatores temporários como o Plano de Recuperação e Resiliência e o "boom" do turismo) para reter os imigrantes atraídos por essa dinâmica antes que se esgote", afirma, citado no comunicado, o diretor da FEP, Óscar Afonso.

O estudo do gabinete de Estudos Económicos, Empresariais e de Políticas Públicas foi desenvolvido no âmbito da publicação Economia & Empresas.