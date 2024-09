Governo afasta presidente do IAPMEI e substitui por José Pulido Valente

O Governo decidiu afastar o presidente do IAPMEI, Luís Filipe Guerreiro, que vai ser substituído por José Guilherme Pulido Valente, foi anunciado esta quarta-feira pelo Ministério da Economia.

"O ministro da Economia, Pedro Reis, vai designar José Pulido Valente para assumir a presidência do IAPMEI -- Agência para a Competitividade e Inovação", adiantou, em comunicado sem adiantar mais informações sobre a saída de Luís Filipe Guerreiro.

Antes, o "Público" noticiou que o Governo tinha demitido o presidente do IAPMEI a quatro dias de cumprir o seu primeiro ano do mandato. .

O Governo justificou esta mudança com o objetivo de dar "um novo impulso" a este organismo.

Luís Filipe Guerreiro vai assim cessar funções e José Pulido Valente assume o cargo em substituição, até que o procedimento concursal seja concluído na Cresap -- Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.

"Inicia-se assim uma nova etapa no IAPMEI, focada na necessidade de melhorar o nível de serviço com as empresas e a eficiência da instituição, bem como a celeridade na avaliação e resposta aos programas de incentivo em curso", sublinhou o ministério liderado por Pedro Reis.

José Pulido Valente é licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e pós-graduado em Direito Comunitário pela Universidade Católica e em Direito da Internet pela Faculdade de Direito de Lisboa.

Segundo o Governo, o novo líder do IAPMEI tem "uma vasta carreira na banca, tendo passado por áreas que se cruzam com as competências do IAPMEI".

Pulido Valente iniciou a sua carreira no Banco Pinto & Sottomayor como analista do departamento internacional.

Dois anos depois, foi liderar o departamento jurídico do BCP, onde veio a desempenhar funções de responsável pelo marketing e diretor-geral do Private Banking e diretor-geral do Departamento de Qualidade.

Já em 1997 assumiu a presidência do Banco 7 e, em 2001, a presidência executiva do ActivoBank.

Até 2003, foi vice-presidente do ActivoBank em Espanha e, até 2006, diretor-geral da rede de retalho do Millennium BCP para a região Sul e diretor de Corporate Banking até 2021.

José Pulido Valente foi ainda coordenador da Direção de Crédito Especializado.