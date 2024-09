Aeroporto do Porto em obras. Passageiros queixam-se da gestão do processo

Conhecido por ser um lugar de grande asáfama, esta terça-feira é o silêncio que reina no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Não há aterragens nem descolagens por causa das obras da beneficiação da pista que decorrem desde maio deste ano.

As únicas pessoas que a Renascença encontrou no local são trabalhadores do aeroporto de Pedras Rubras, com exeção feita a Manuel Oliveira e à sua mulher. O casal, que vem de Fafe, foi notificado pela companhia aérea do cancelamento do seu voo, mas queixa-se da pouca antecência com que este este aviso foi feito. "

"Já sabiam desde o dia 10 de maio que o aeroporto ia fechar. E só nos avisaram agora", reclama Manuel.

Uma vez que "já tinham tudo pago" para viajarem até Vigo tiveram que optar pelo autocarro, já que era a "única alternativa" dada pela companhia aérea. Uma opção que acresce "três a quatro horas" ao percurso" e que o homem de 75 anos diz ser "um incómodo".

"Não está correto. Ou eles davam o dinheiro, ou então mandavam para outro dia", remata o fafense.