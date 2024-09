Cadeias precisam de mais 1.500 guardas para vigiar quase 13.000 reclusos

O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) alertou este domingo que as cadeias portuguesas precisam de mais cerca de 1.500 elementos, uma carência de recursos humanos que constitui o "maior problema do sistema prisional".

Em declarações à agência Lusa, Frederico Morais adiantou que, para uma população prisional de quase 13 mil reclusos, estão no ativo perto de 4.000 guardas prisionais, quando o "ideal seriam cerca de 5.500".

"Faltam mais ou menos 1.500 guardas" nas cadeias portuguesas, avisou o dirigente sindical, ao salientar a necessidade de por novos "guardas a trabalhar o mais rápido possível", através de um concurso para 500 vagas.