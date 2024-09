Cinco reclusos fogem por uma escada da prisão de Vale de Judeus

Cinco reclusos fugiram, este sábado, do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, em Lisboa.

O alerta foi dado por volta das 10h00, depois de os cinco homens terem utilizado uma escada para fugir da prisão e saltar o muro. No exterior estaria carro à espera dos reclusos.

De acordo com um comunicado da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Públicos (DGRSP), "da avaliação preliminar, através de consulta ao CCTV, é possível informar que a evasão se deu com ajuda externa através do lançamento de uma escada que permitiu aos reclusos escalarem o muro e acederem ao exterior".

A DGRSP confirma que os homens são: Fernando Ribeiro Ferreira — 61 anos, condenado a 25 anos pelos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto, roubo e rapto; Rodolf José Lohrmann — 59 anos, condenado a 18 anos e 10 meses pelos crimes de associação criminosa, furto, roubo, falsas declarações e branqueamento de capitais; Mark Cameron Roscaleer — 39 anos, condenado a 9 anos, pelos crimes de sequestro e roubo; Shergili Farjiani — 40 anos, condenado a 7 anos, pelos crimes de furto, violência depois da subtração e falsificação de documentos; Fábio Fernandes Santos Loureiro (conhecido como ‘Fábio Cigano’) — 33 anos, condenado a 25 anos, pelos crimes de tráfico de menor quantidade, associação criminosa, extorsão, branqueamento de capitais, injuria, furto qualificado, resistência e coação sobre funcionário e condução sem habilitação legal.



As forças de segurança já foram alertadas e decorrem buscas nas imediações da cadeia.

Também segundo a DGRSP, já "foi aberto processo de inquérito a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção, coordenado por Magistrado do Ministério Público".