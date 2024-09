​Lisboa quer renovar desconto de 50% nos almoços escolares

O executivo da Câmara Municipal de Lisboa vai propor a renovação do desconto de 50% nos almoços fornecidos nas escolas da cidade. A informação é avançada à Renascença por fonte da autarquia.



Em julho de 2023, o executivo de Carlos Moedas aprovou um apoio extraordinário às famílias, para ajudar a combater os efeitos da alta inflação que se verificava. Os alunos não beneficiários de escalão da ação social escolar (ASE) passaram a pagar metade do valor do almoço, passando de 1,46 euros a 0, 73 euros.

A medida vigorou entre janeiro e julho de 2024.

Com o fim do ano letivo, o preço das refeições volta ao normal, informação que consta na plataforma informática de marcação de almoços escolares.

No entanto, ao que a Renascença apurou junto de fonte da autarquia, o executivo de Carlos Moedas vai propor, na próxima reunião de câmara agendada para dia 11 de setembro, a renovação desse apoio extraordinário.

Se a medida for aprovada como vai ser proposta, serão beneficiários os alunos sem escalão de ASE inscritos nas escolas, em qualquer grau de ensino do pré-escolar ao 3.º ciclo. A redução entrará em vigor no arranque do ano letivo e vigorará até ao fim de 2024/2025.

O executivo vai propor também a continuidade do reembolso integral do valor dos livros de atividades e fichas de apoio aos manuais escolares, bem como o apoio para os alunos de 10.º ano de escolaridade que necessitem comprar máquina calculadora para utilização nos exames nacionais do secundário. Esse apoio será, no máximo, de 100 euros por aluno.