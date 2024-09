Telemóveis nas escolas: Ministério da Educação prepara orientações

O movimento “Menos Ecrãs, Mais Vida” esteve hoje no ministério da Educação para pedir a proibição dos telemóveis nas escolas e o fim imediato do projeto-piloto relativo à introdução dos manuais escolares digitais.

Pedidos que não tiveram sucesso, como admitiu à Renascença Catarina Prado e Castro, uma das porta-vozes do movimento, que diz que “não saiu nenhuma novidade da reunião relativa a estes dois assuntos”.

Esta responsável entende que “estamos muito longe daquilo que é essencial fazer em Portugal e estamos em contracorrente com o resto do mundo, que está a agir nesta questão de saúde pública e a proteger as crianças e jovens”.

“Aqui não se faz nada”, lamenta Catarina Prado e Castro, que, no entanto, fala em “alguns progressos” e revelou que o Ministério da Educação está a “preparar algumas orientações para as escolas”.