Quatro militares da GNR morreram e um está desaparecido em acidente com helicóptero no Douro

Quatro militares da GNR morreram esta sexta-feira num acidente com um helicóptero de combate a incêndios, que amarou no Rio Douro, apurou a Renascença e confirmou o capitão do Porto do Douro, Silva Lampreia em declarações aos jornalistas no local.

As buscas para tentar encontrar um quinto militar, que continua desaparecido, foram interrompidas pouco antes das 21h, segundo anunciou o capitão do Porto do Douro. As equipas de mergulhadores voltam ao trabalho ao nascer do sol de sábado, às 6h57, começando a preparação às 6h.

"Não tivemos sucesso na deteção do militar desaparecido, vamos ter que interromper porque as condições de segurança já não estão favoráveis para as buscas subaquáticas", disse o comandante aos jornalistas.

Apesar da suspensão das buscas em água, estas vão continuar nas margens do rio Douro, "no sentido de tentar encontrar o militar que continua desaparecido", e vai ser mantida "alguma vigilância na área".

As vitimas têm entre 29 e 45 anos e são do distrito de Viseu. Equipas de psicólogos do INEM e da Polícia Marítima estão a apoiar as famílias.