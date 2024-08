Encontrado o corpo do militar da GNR desaparecido

Foi resgatado do rio Douro o corpo de Tiago Pereira, o militar da GNR que continuava desparecido na sequência do acidente com um helicóptero ocorrido esta sexta-feira no concelho de Lamego.

A informação foi confirmada à Renascença por Silva Lampreia, o comandante da Polícia Marítima do Norte.

O corpo ficou preso nos "destroços da aeronave" e foi localizado "por mergulhadores da marinha e da polícia marítima" no "limite mais a jusante" da área de buscas.

Desta forma, "todas as vítimas" da queda do helicóptero que regressava do combate a um fogo em Baião foram "localizadas e recuperadas", adianta ainda o comandante.

[Em atualização]