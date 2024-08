Dois militares GNR morreram e três estão desaparecidos em acidente com helicóptero no Douro

Dois militares GNR morreram esta sexta-feira num acidente com um helicóptero de combate a incêndios, que amarou no Rio Douro. Decorrem buscas para tentar encontrar três militares que continuam desaparecidos.



"Há dois corpos dentro da aeronave e três desaparecidos", disse aos jornalistas o capitão do Porto do Douro, Silva Lampreia.

Continuam as buscas pelos outros três militares da GNR que ainda não foram localizados.



O piloto do helicóptero foi resgatado com vida, com ferimentos ligeiros.

A aeronave despenhou-se no Rio Douro, após tentar realizar uma manobra de amaragem.

O alerta para a queda do helicóptero foi dado pelas 12h36.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 122 operacionais, apoiados por 39 e três meios aéreos, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já chegou ao local do acidente.

[em atualização]