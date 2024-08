Marcelo sublinha "profunda consternação" com acidente de helicóptero no Douro

O Presidente da República sublinhou a "profunda consternação" com que tomou conhecimento do acidente no rio Douro com um helicóptero de combate a incêndios, esta sexta-feira, em que quatro militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) morreram e um ainda está desaparecido.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou a "fixação de um dia de luto nacional" para 31 de agosto, tal como anunciado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no final desta tarde.

O chefe do Estado português "acompanhou este terrível acidente" no posto de comando operacional que foi montado em Lamego, juntando-se a Luís Montenegro e à ministra da Administração Interna, e define o momento como "hora de grande pesar".

Segundo a Presidência, Marcelo "dirige as sentidas condolências aos familiares dos militares falecidos, bem como a todos os profissionais da GNR, em particular aos militares da UEPS, relembrando o valor do serviço e do compromisso que transcende o dever, de quem se dedica e dá vida pela segurança de todos os Portugueses".

Um helicóptero do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais sofreu, esta sexta-feira, um acidente, amarando no rio Douro. Quatro militares da GNR morreram e um quinto militar continua desaparecido. O piloto do helicóptero foi resgatado com vida e levado para o hospital.