Europeias: Condução da entrevista a Temido na RTP1 "suscetível de prejudicar" direito a ser informado

A ERC considera que a entrevista na RTP1 à candidata do PS às europeias Marta Temido, "pela forma como foi conduzida, afastou-se do registo de factualidade" e "é suscetível de prejudicar o direito dos telespetadores de serem informados".

Esta informação consta da deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social ERC/2024/388 relativamente a "Participações contra a RTP1 a propósito da exibição de uma entrevista a Marta Temido, cabeça de lista pelo PS às eleições europeias".

De acordo com o documento, datado de 07 de agosto, a ERC analisou "três participações contra a RTP1" a propósito da exibição no Telejornal, no dia 05 de junho de 2024, de uma entrevista a Marta Temido, cabeça de lista do PS às eleições europeias.

Feita a análise, o Conselho Regulador deliberou "salientar a relevância e a responsabilidade dos meios de comunicação social nos períodos eleitorais como ferramentas essenciais para informar e esclarecer as escolhas dos cidadãos" e "verificar que, na entrevista analisada, não foi conferido espaço à entrevistada para expor os seus pontos de vista".

Além disso, o regulador nota que "a entrevista, pela forma como foi conduzida, afastou-se do registo de factualidade e das regras de condução da entrevista jornalística" e constata "que a forma como decorreu a entrevista é suscetível de prejudicar o direito dos telespetadores de serem informados, conforme garante a Constituição da República Portuguesa, no n.º 1 do seu artigo 37.º", de acordo com a deliberação.