Banhos desaconselhados nas praias do Castelo do Queijo e de Gondarém no Porto

Os banhos nas praias do Castelo do Queijo e de Gondarém, ambas no Porto, estão desde esta quinta-feira desaconselhados devido à contaminação da água, adianta a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Na sua página oficial de Internet, a APA refere que o desaconselhamento naquelas praias foi determinado esta quinta-feira.

Em causa está a contaminação microbiológica da água, salienta a APA.

Em 2023, a água balnear do Castelo do Queijo foi classificada como aceitável e a de Gondarém como excelente.