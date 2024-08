Mais de uma centena de bombeiros combatem fogo em Arcos de Valdevez

Cerca de 120 operacionais e 34 viaturas combatiam, às 21h24, um incêndio que deflagrou, esta quarta-feira à tarde, no lugar de Gração, freguesia de São Jorge e Ermelo, em Arcos de Valdevez, revelou a proteção civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, com sede em Viana do Castelo, explicou que "o flanco direito e a cabeça do incêndio estão dominados".

A mesma fonte acrescentou que "os meios no terreno estão a ser reposicionados para o flanco esquerdo do fogo".

As chamas lavram em zona de povoamento misto e mato, de difícil acesso.

A fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho adiantou que as chamas não ameaçam casas.