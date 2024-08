Incêndio em Torres Novas em fase de rescaldo

Já está em fase de rescaldo o incêndio de Torres Novas. Os trabalhos foram reforçados, esta manhã, com três meios aéreos para combater as chamas em Casal Valentão devido às grandes dificuldades de acesso.

À RTP, o comandante Sub-regional de Proteção Civil do Medio Tejo, David Lobato, admite que a situação está melhor, mas os meios vão manter-se no terreno para evitar reacendimentos.

“O incêndio, neste momento, encontra-se em entrar em resolução. Temos todo o perímetro de incêndio já com meios estabelecidos”, adianta.

De acordo com o comandante trata-se de “um incêndio muito difícil de combater, sem acessos”, acreditando, no entanto, que até à hora de almoço o fogo possa entrar em fase de conclusão.

“Vamos aguardar, ainda é cedo, vamos manter estes meios junto às habitações, onde podem estar, para se houver aqui algum retrocesso daquilo que são as condições meteorológicas termos as equipas preparadas”, adianta.

Três meios aéreos foram ativados esta terça-feira para o incêndio que lavra desde terça-feira numa zona de mato no concelho de Torres Novas (Santarém), na Serra de Aire, uma área de difícil acesso para os bombeiros, segundo a proteção civil.

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, com 38.392,91 hectares, abrange parte significativa do maciço calcário Estremenho e inclui áreas pertencentes aos concelhos de Leiria, Rio Maior, Torres Novas e Tomar, aproximadamente a 30 quilómetros do litoral.

O incêndio deflagrou na terça-feira à noite, cerca das 20h35.

No local estão quase 150 operacionais, apoiados por cerca de 40 viaturas e três meios aéreos

[notícia atualizada às 21 de agosto de 2024]