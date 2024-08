Madeira. Controladas duas frentes de fogo em Câmara de Lobos

As duas frentes do incêndio rural que lavrava no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, estão controladas e praticamente extintas, disse à agência Lusa o presidente do município, Leonel Silva.

"No caso de Câmara de Lobos temos a situação controlada, o fogo praticamente extinto e em vigilância, pois a qualquer momento pode ocorrer algum reacendimento, mas já desmobilizámos algum dispositivo para eventualmente ser reafetado para outras necessidades", adiantou Leonel Silva.

De acordo com o presidente da Câmara de Lobos, durante o dia de hoje vai ser reavaliado o regresso das pessoas às suas casas na Fajã das Galinhas.

"Vou também tentar perceber como está o fogo no concelho vizinho da Ribeira Brava, porque havia uma zona ativa que fazia fronteira com uma área de Câmara de Lobos", disse.

O incêndio deflagrou na quarta-feira no concelho da Ribeira Brava e as chamas atingiram depois os de Câmara de Lobos e Calheta.