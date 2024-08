Madeira. Incêndio obriga à retirada de várias pessoas de casa

O incêndio que lavra na Madeira há três dias já chegou à freguesia de Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos. E obrigou à retirada dos residentes de várias habitações junto à encosta de Terra Chã e Seara Velha.

Esta informação foi avançada à Renascença por fonte dos bombeiros locais.

As chamas avançam em duas frentes. Uma em Curral das Freiras, outra na freguesia de Jardim da Serra.

A mesma fonte adiantou que, no terreno, estão cinco corporações de bombeiros.

Com o nascer do dia, deverá ser ativado o meio aéreo que ajudado no combate às chamas nos últimos quatro dias.