Saúde Pública desaconselha banhos no rio Dão na região de Tondela

O delegado de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão Lafões disse esta sextaf-feira à agência Lusa que estão desaconselhadas atividades lúdicas no rio Dão em Tondela, por precaução, devido a uma alga que pode ser tóxica.

"Ali, naquela zona do concelho de Tondela, foi detetada a existência de algas produtoras de cianobactérias que podem provocar algum tipo de reação, normalmente alérgica e cutânea pelo contacto com a água", disse Pedro Morais.

Segundo esclareceu o delegado da Saúde Pública da ULS Viseu Dão Lafões, estas algas, "pelas características que têm e em determinadas condições de proliferação e calor, podem ter algum tipo de toxidade".

Já esta semana a Câmara Municipal de Tondela tinha encaminhado um comunicado da Saúde Pública que desaconselhava "quaisquer atividades lúdicas aquáticas e banhos" na zona de Ferreirós do Dão e hoje estão "também interditas na praia fluvial de Sangemil", na zona de Lajeosa do Dão, a montante de Ferreirós do Dão.

Pedro Morais disse ainda que "há outras amostras, noutras zonas do rio" Dão, que já foram enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), mas, "para já, a zona do concelho de Tondela é a afetada pela presença" destas algas.

O delegado assumiu que, "pelo princípio da precaução, quando há sinais muito sugestivos destas algas, desaconselha-se de imediato as atividades na água, incluindo a pesca, para não haver risco ou minimizar a potencial toxicidade".