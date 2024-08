Diretor-executivo do SNS pede "esforço" para garantir as escalas nas urgências no Natal e fim de ano

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Gandra de Almeida, diz que vai ser preciso um "esforço" para garantir as escalas nas urgências no Natal e na passagem de ano.

“Tem que haver um esforço”, diz Gandra de Almeida, em entrevista ao semanário Expresso.

O responsável diz que já foram pedidas aos hospitais todas as escalas até ao final do ano, a fim de perceber quais as limitações em cada unidade: “Tem que ser preparado com tempo. As escalas já foram pedidas.”

“Não é suposto, e as escalas são diárias, ter escalas sem pessoas. Eu já passei muitos finais de ano, muitos natais a trabalhar. É o que é, custa a todos”, adverte sem deixar de sublinhar que não se “cansa” de reconhecer “a qualidade e a dedicação dos profissionais de saúde que temos”.

Noutro plano desta entrevista, o diretor-executivo do SNS admite a concentração das urgências materno-infantis da região de Lisboa.

Em recentes declarações à Renascença, Gandra de Almeida tinha já tinha defendido a necessidade de repensar a rede de urgências de ginecologia e obstetrícia.

Na entrevista ao Expresso, António Gandra de Almeida admite revisitar o plano da anterior direção executiva e tentar potenciar a rede das urgências de obstetrícia e pediatria na região de Lisboa.



"Foi feita agora uma comissão nova e as coisas vão mudar. A minha posição não é fechada. Temos de encontrar uma solução. Se for concentrar essas urgências e fixar um dos pontos da rede com uma urgência mais fortalecida, assim faremos", referiu o diretor-executivo do SNS, na sua primeira entrevista desde que tomou posse, em maio.

O responsável, que substituiu Fernando Araújo, garantiu que a sua equipa está a trabalhar em "muita proximidade" com os conselhos de administração e direções clínicas para alcançar "a melhor resposta possível".

"Até agora, não tivemos nenhuma grávida que não tivesse sido atendida, nenhuma criança que precisasse de neonatologia que não tivesse sido vista. E mesmo em Lisboa não tivemos grandes disrupções nem saídas de utentes para fora da sua área", sublinhou, sobre os encerramentos das urgências de ginecologia e obstetrícia e de pediatria.