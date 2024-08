Sete urgências de Ginecologia e Obstetrícia e uma de Pediatria fechadas esta quarta-feira

Sete serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia e um de Pediatria encontram-se encerrados esta quarta-feira, segundo as Escalas de Urgência do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a informação publicada no Portal do SNS, às 9h00, estão fechadas cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia na região de Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, Hospital de Garcia de Orta, em Almada, Hospital São Francisco Xavier e Hospital Santa Maria (Obstetrícia), ambos em Lisboa.

Em relação a terça-feira hoje está mais um serviço encerrado: o do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

Na zona centro está encerrada a urgência do Hospital de Santo André, em Leiria, e no Algarve o Hospital de Portimão (Obstetrícia).

O serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) está referenciada entre as 00h00 e as 8h00 e as 20h00 e as 24h00.

Durante este período estes serviços estão reservados às urgências internas e aos casos referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS 24.

Segundo a mesma informação, encontra-se encerrada a Urgência de Pediatria do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

As urgências de Pediatria dos hospitais de Viseu e do Amadora-Sintra estão referenciadas, respetivamente, entre as 20h15 e as 23h00, e entre as 00h00 e as 8h00 e as 20h00 e as 24h00.

Para quinta-feira (feriado) está previsto o fecho de sete urgências de Ginecologia e Obstetrícia, na sexta-feira, quatro, no sábado, sete e, no domingo, seis serviços.

Também está previsto o encerramento de duas urgências de Pediatria na quinta-feira e na sexta-feira, quatro no sábado e cinco no domingo.

Num balanço enviado na terça-feira à Lusa, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) indica que foram realizados no fim de semana passado 114 partos em Lisboa e Vale do Tejo, 56 no sábado e 58 no domingo.

No sábado a maioria dos partos foi feita na Unidade Local de Saúde Loures-Odivelas, com 12 partos, e na MAC, com 15. Já no domingo, além da Maternidade Alfredo da Costa, com 10 partos, a maior parte foram feitos nos hospitais de Cascais e Amadora-Sintra, com 11 partos cada.

Na segunda-feira, dia em que estiveram encerradas cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia, a Maternidade Alfredo da Costa (MAC) registou 98 admissões e realizou 25 partos, cinco dos quais cesarianas, o número mais elevado, pelo menos desde 2013, ano em que num dia de janeiro se registaram 22 partos.

A Direção Executiva do SNS apela à população para "ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia".