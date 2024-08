Quatro bombeiros feridos em despiste no Peso da Régua tiveram alta

Quatro dos cinco bombeiros da corporação do Peso da Régua que ficaram esta terça-feira feridos após um despiste já tiveram alta hospitalar, enquanto uma operacional continua internada com prognóstico reservado, adiantou a autarquia do distrito de Vila Real.

"Neste momento difícil para a Corporação de Bombeiros, a Câmara Municipal solidariza-se com as vítimas, seus familiares e amigos, permanecendo atenta à evolução do quadro clínico da bombeira hospitalizada", pode ler-se na nota publicada na página na rede social Facebook da Câmara do Peso da Régua.

O despiste de uma viatura pesada da corporação do Peso da Régua, que se deslocava para um incêndio rural, causou cinco feridos, todos bombeiros, tinha adiantado à Lusa o Comando Sub-Regional do Douro da Proteção Civil.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil nacional, o despiste aconteceu pelas 11h na União das Freguesias de Peso da Régua e Godim, mobilizando no socorro 17 homens, oito viaturas e um meio aéreo.