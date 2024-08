Alerta da Zero. Águas das praias portuguesas estão mais contaminadas

A agência ambientalista ZERO alerta esta quarta-feira para um agravamento da qualidade da água nas praias portuguesas.

A organização dá conta de um aumento do número de praias que apresentam níveis de contaminação superiores aos permitidos por lei.

Segundo a ZERO, que consultou o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, na presente época balnear foi desaconselhado ir a banhos em 46 praias, mais 17 do que no ano anterior. Verificou-se ainda um aumento do número de praias interditadas: foram até agora 41, mais 13 do que em 2023.

Entre estas destaca-se a praia de Matosinhos e a da Parede, em Cascais com três interdições.

O presidente da ZERO, Francisco Ferreira, explica à Renascença que a contaminação pode estar ligada à "falta de tratamento das águas, presença de salmonela e, noutros casos, alguns problemas com uma estações de tratamento de águas residuais" mas, em alguns casos, "não é possível qual é a origem da contaminação".



"A informação ao público é um elemento essencial e o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos não tem presentes as análises das praias da região autónoma dos Açores e também de uma ou outra praia no continente e essa informação é pertinente para nós também fazermos esta avaliação", denuncia.



"É realmente importante ver o que é que se pode fazer em termos de medidas de prevenção para evitar esta contaminação."



O dirigente da ZERO considera ainda que, no caso das praias do interior, cujas águas podem "ser contaminadas pelas pastagens", "tem que haver um esforço para garantir que as águas não tenham este tipo de problemas".