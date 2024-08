Em dois meses, foram transferidas 42 grávidas do SNS para maternidades privadas

De acordo com o Ministério da Saúde, só no último fim de semana, em que seis serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia de Lisboa e Vale do Tejo estiveram encerrados, foram transportadas seis grávidas de hospitais públicos para privados .

Dados da Direção Executiva do SNS mostram que no último fim de semana nasceram 146 bebés em todas as maternidades de Lisboa e Vale do Tejo.

Desse total, 35 bebés nasceram em hospitais que tinham os serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia encerrados, mas cujas grávidas estavam internadas em enfermaria ou foram referenciadas pela linha telefónica SNS Grávida, acessível através do mesmo número do SNS 24 (808 24 24 24): Almada (7 bebés), Amadora/Sintra (13), Setúbal (2), São Francisco Xavier/Lisboa (8) e Loures (5).