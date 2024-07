CTT lançam selos sobre Pinhal de Leiria e tinta tem pó de pinhas

Os CTT lançaram hoje uma emissão de selos em homenagem à Mata Nacional de Leiria e usaram pó de pinhas, apanhadas por trabalhadores, na tinta de impressão dos selos.

É a primeira vez que se usa pó de pinha na tinta de impressão, dizem os CTT em comunicado, explicando que na impressão do bloco filatélico se recorreu a uma técnica designada por termografia, consistindo no caso em aplicar em certas zonas uma tinta especial na qual foi incorporado pó resultado da trituração de pinhas recolhidas no Pinhal de Leiria pelos trabalhadores dos CTT.

Numa emissão de selos dedicada ao tema da proteção da natureza e da sua preservação houve também um "cuidado especial na escolha da matéria-prima (papel) onde se imprimiram os suportes desta emissão: os selos, a pagela e os sobrescritos de 1.º dia".

"Esses papéis todos têm certificação, isto é, foram obtidos de árvores oriundas de florestas que são geridas responsavelmente, com base na sustentabilidade dos seus sistemas biológicos", referem.

Na coleção, os três selos, com uma inovação também na perfuração, têm todos a gravura do rei D. Diniz e retratam a reflorestação do pinhal, a flor da saudade (flor típica das zonas do litoral centro) e a praia velha - ponto de vigia da crastinha (um dos vários postos de vigia do Pinhal de Leiria).

A Mata Nacional de Leiria, conhecida como Pinhal de Leiria ou como Pinhal do Rei, é uma floresta litoral de mais de 10.000 hectares constituída especialmente por pinheiro bravo. Em 2017 um incêndio destruiu grande parte do pinhal.

Os CTT - Correios de Portugal empregam 12.637 pessoas em Portugal. Em 2023 transportaram 421,1 milhões de objetos de correio endereçado.