​Seis detidos em Lisboa por suspeita de tráfico de estupefacientes

A PSP de Lisboa deteve seis pessoas por suspeita de tráfico de estupefacientes. Os detidos são cinco homens e uma mulher, com idades entre os 19 e os 48 anos. A informação é avançada numa nota enviada às redações.



Segundo o comunicado da polícia, três outras pessoas foram também constituídas arguidas, por suspeita de serem coautores do mesmo tipo de crime.

A operação da PSP decorreu nas freguesias de Alcântara e Santa Maria Maior.

“A PSP tem vindo, de forma reiterada e insistentemente a combater vários delitos nestas zonas da cidade de Lisboa”, lê-se na nota, acrescentando que, com esta operação, “neutralizaram-se células que dedicavam à venda de estupefacientes”.

A PSP adianta ainda que, desde o início do ano, na zona da Mouraria, Baixa, Arroios e Castelo fizeram 53 detenções e 30 operações de investigação que tiveram por alvo carteiristas, tráfico, roubos e outros furtos.

Já no Bairro do Loureiro, em Alcântara, desde o início de 2024, a PSP quase 50 detenções relacionadas com os crimes de tráfico e posse de estupefacientes, roubo e furto por carteirista.