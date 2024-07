Emigrantes recebidos em Vilar Formoso com conselhos sobre segurança rodoviária

Os emigrantes que entram este sábado em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, estão a ser recebidos com conselhos sobre segurança rodoviária e incêndios florestais.

Em Vilar Formoso decorre hoje a 22ª edição da campanha anual de segurança rodoviária "Sécur"été 2024 - Verão em Portugal", promovida pela associação de jovens lusodescendentes Cap Magellan, destinada aos emigrantes que se deslocam de carro a Portugal durante as férias de verão.

A iniciativa realizada na principal fronteira terrestre de Portugal contou esta manhã, com a participação do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, do secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro e do presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Rui Ribeiro, entre outros responsáveis.

"Faço esta estrada quase há 60 anos"



Na abordagem aos emigrantes, os dois membros do Governo deixaram palavras de acolhimento e reforçaram conselhos.

"Cuidado com a estrada. Vão descansando para terminarem a viagem e aproveitem bem as férias", desejou José Cesário a um casal oriundo da zona de Paris, em França, e com destino a Viana do Castelo.

O condutor contou que a viagem tem sido feita com tranquilidade desde quinta-feira. "Faço esta estrada quase há 60 anos. Passei aqui pela primeira vez com 17 anos", recordou o emigrante.

Para o secretário de estado das Comunidades é importante dar uma mensagem de boas-vindas e de agradecimento.

"Damos as boas-vindas a esta gente que faz questão de continuar a vir a Portugal, que adora Portugal. Temos de lhes agradecer tudo o que fazem por Portugal e pela divulgação dos nossos valores. Temos de lhes dizer que são bem-vindos e também obrigado por tudo isso que eles fazem", referiu aos jornalistas.