Verão no Algarve conta com mais norte-americanos e menos portugueses

Há uma ligeira redução no número de turistas nacionais este verão, no Algarve, mas há mais visitas de cidadãos de outros países, especialmente de norte-americanos.

No verão de 2023, Portugal - e o Algarve, em particular - voltaram a registar um aumento de turistas norte-americanos. Uma tendência que começou depois da pandemia, com uma subida de cerca de 70% desde essa altura. Este ano, garante o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve à Renascença, essa tendência mantém-se e até podia ser melhor.

Isto porque se a ligação aérea direta entre Nova Iorque e Faro, entretanto adiada para 2025, já estivesse a funcionar, seriam muitos mais, considera o responsável.

"É pena não termos tido um voo direto para os Estados Unidos, que estava previsto, porque isso traria mais cerca de 20 mil turistas. Mas as pessoas vêm por outras formas, por Frankfurt, ou Dublin ou Lisboa e continuamos a ter muitos americanos. Há hotéis de classe superior onde o primeiro mercado já é o americano", refere Hélder Martins.

A ligação aérea direta entre Faro e Nova Iorque devia ter começado este ano, mas o presidente da Região de Turismo do Algarve explica, à Renascença, que a autoridade aérea norte-americana, obrigou a United - a companhia que vai assegurar o voo - a adiar todas as novas ligações para 2025.

"Por isso a rota esta fechada e já tem data de início em maio de 2025. Não acontecendo outra situação de força maior, que não teve a ver nem connosco enquanto destino, nem com a companhia aérea que ela não se começou este ano. As vendas estavam a realizar-se a muito bom ritmo e muito bom preço", acrescenta André Gomes.

Já para a descida da presença de portugueses no Algarve, os responsáveis do setor consideram que os turistas nacionais estão a viajar para destinos onde não poderão ir durante a pandemia. E garantem que a subida de outros mercados - o norte-americano e outros - tem compensado a quebra nacional.

Assim, asseguram, quando chegar ao fim, este verão, para o turismo algarvio, vai ser muito semelhante ao de 2023 - um dos melhores de sempre para o setor. Até com um aumento das receitas.