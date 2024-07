Helicóptero de combate a fogos retirado de Moura. Câmara não foi avisada

O presidente da Câmara de Moura, Álvaro Azedo, está preocupado com a retirada do helicóptero de combate a incêndios rurais sediado no concelho, lamentando que o município não tenha sido avisado nem informado dos motivos.

"Não se compreende que não só não nos tenham informado, como não tenham tido a sensatez de reposicionar meios que garantissem que, nesta fase, o Centro de Meios Aéreos (CAM) de Moura pudesse estar operacional", afirmou à agência Lusa o autarca.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) respondeu que a decisão da retirada do helicóptero não coube a esta entidade.

"Trata-se de uma questão contratual, pelo que os esclarecimentos relacionados com o assunto deverão ser endereçadas à Força Aérea Portuguesa", adiantou.

Questionada pela agência Lusa, a porta-voz da Força Aérea, Patrícia Fernandes, disse que a Força Aérea "é responsável apenas pela gestão dos contratos relacionados com a locação de meios aéreos ao Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR)".

"Não compete à Força Aérea a decisão quanto à localização desses meios aéreos", acrescentou a porta-voz numa resposta escrita, acrescentando que "também é da responsabilidade da empresa a reposição de quaisquer meios aéreos retirados".

De acordo com Patrícia Pestana, a "indisponibilidade dos meios aéreos por parte das empresas contratadas constitui incumprimento contratual, fazendo incorrer a empresa contratada, Gestifly, S. A. em penalidades acionadas pela Força Aérea".