"Preciso desta nota para entrar na faculdade”. Resultados dos exames nacionais conhecidos esta segunda-feira

Pedro Semblano tem 19 anos e não é a primeira vez que aguarda com ansiedade a publicação dos resultados dos exames nacionais.

No ano passado entrou na faculdade em Ciências Biomédicas laboratoriais, na Escola Superior de Saúde. Agora, decidiu que queria mudar de curso- para História, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Para isso precisou de fazer o exame de português, uma vez que não o tinha feito no ano passado.

Foi há um mês, no dia 14 de julho que fez o exame nacional de português. Tal como ele, cerca de 34 mil alunos realizaram este exame.

Esta segunda-feira são publicadas, nas escolas, as pautas dos Exames Nacionais. À Renascença, Pedro Semblano diz sentir-se nervoso por saber os resultados. “Eu não estava nervoso até hoje. Começo a pensar nisso e começo a ficar mais nervoso”

A nota do exame é “decisiva para o futuro” de Pedro. O estudante precisa de 15,5 valores, mas acha que não vai conseguir atingir esse valor. “Eu preciso de 15,5 e acho que vou ter 14. Espero que dê, mas acho que vou ter de ir à segunda fase.”

Pedro Semblano, já começou a estudar para a segunda fase que decorre esta sexta-feira, dia 19 de julho. “Comecei esta semana [a estudar]. É só rever o que já tinha feito, fazer alguns exercícios e esperar que saia [na segunda fase] alguma obra que já tenha estudado”

Foram cerca de 156 mil os alunos inscritos nos exames nacionais que esta segunda-feira vão até à sua escola para saber os resultados.