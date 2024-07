Sitesul critica recurso "abusivo" da Autoeuropa ao "lay-off´

Segundo Manuel Bravo, a fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, produziu 220.100 automóveis em 2023, mais 14% do que em 2022, e o grupo Volkswagen, que tem 119 fábricas espalhadas por todo o mundo, registou "mais de 16 mil milhões de euros em 2023, o que representa um acréscimo de 7,6% em relação a 2022".

"A empresa não pode alegar a crise empresarial para o requerimento do 'lay-off'. Os dados demonstram que não há nenhuma crise na Autoeuropa -- quem nos dera a todos termos uma crise destas, com lucros fabulosos e produções elevadíssimas", disse o sindicalista Manuel Bravo, do Sitesul, durante uma audição daquele sindicato na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República.

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (Sitesul) acusou esta quarta-feira a Autoeuropa de recorrer "de forma abusiva" ao regime de "lay-off", para financiar a modernização da fábrica de automóveis de Palmela.

Para o dirigente sindical, estes números demonstram que o grupo Volkswagen não só não atravessa nenhuma situação de crise, como reúne todas as condições para que os seus acionistas assumam os investimentos necessários à modernização da fábrica de Palmela, em vez de recorrerem ao que consideram ser um "financiamento abusivo", através da Segurança Social.

"Com o argumento da sustentabilidade da Segurança Social, os sucessivos governos têm vindo a prolongar a idade de acesso à reforma por velhice. E depois vamos entregar dinheiro da Segurança Social, contribuições dos trabalhadores, a uma multinacional com estes resultados", corroborou outro sindicalista do Sitesul na audição requerida pelo grupo parlamentar do PCP.