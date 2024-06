Almodôvar. Incêndio em oficina faz três feridos e obriga a evacuação de lar de idosos

O incêndio que deflagrou esta terça-feira numa oficina de automóveis em Almodôvar (Beja), provocou três feridos ligeiros e a evacuação de um lar de idosos e do tribunal local, por precaução, revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo está em fase de rescaldo desde as 18h30.

O alerta para o incêndio foi dado aos bombeiros às 16h27 e, por volta das 17h50, fonte do comando sub-regional revelou que o sinistro já se encontrava dominado.

Inicialmente, a Proteção Civil indicou que o incêndio tinha provocado um ferido ligeiro, o proprietário da oficina, que sofreu queimaduras, tendo sido transportado para o hospital de Beja.

Posteriormente, o comando sub-regional precisou que, além deste sinistrado, um bombeiro da corporação de Almodôvar também ficou ferido, devido a inalação de fumos, e uma funcionária do lar sofreu uma queda, tendo ambos sido transportados para o Serviço de Urgência Básica de Castro Verde, também no distrito de Beja.

Segundo o comando sub-regional da Proteção Civil, “por precaução”, o lar de idosos localizado junto da oficina, com “cerca de 70 utentes”, foi evacuado.

O lar pertence à Misericórdia de Almodôvar e está situado em frente à oficina onde deflagraram as chamas, disse à Lusa fonte oficial desta Santa Casa.

Os cerca de 70 utentes foram levados, “por precaução”, para o recinto multiusos do parque de feiras e exposições local.

Cerca das 18h50, fonte da Proteção Civil revelou que os utentes já tinham regressado ao lar.

Fonte da GNR indicou à Lusa que também o Tribunal Judicial de Almodôvar, onde se encontravam cinco pessoas, foi evacuado.

Cerca das 19h00 estavam ainda no local 52 operacionais, apoiados por 19 veículos, de várias corporações de bombeiros do distrito de Beja, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da GNR e do Serviço Municipal de Proteção Civil, apoiados por 19 veículos.

No local esteve também o presidente da Câmara de Almodôvar, António Bota.

[Notícia atualizada às 21h34]