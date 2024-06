PSP apreende dois milhões de artigos contrafeitos nos distritos do Porto e Braga

A PSP identificou e constituiu arguidas 26 pessoas pela posse de cerca de dois milhões de peças de vestuário, calçado e marroquinaria alegadamente contrafeitas, nos distritos do Porto e de Braga, anunciou esta quinta-feira a força policial.

A operação, denominada "Excelso" e iniciada em 2021, envolveu na quarta-feira, "entre as 07:00 e as 22:00, a realização de 24 buscas domiciliárias e 36 buscas não domiciliárias, junto de unidades industriais e de transporte de mercadorias nas áreas do Porto, Matosinhos, Maia, Paredes, Santa Maria da Feira, Lousada, Felgueiras, Santo Tirso e Guimarães", assinala a nota de imprensa.

Desta operação, continua a PSP, resultou a apreensão de "18 viaturas automóveis utilizadas na atividade criminal ou resultante dos lucros obtidos com a atividade ilícita, várias máquinas industriais ao nível de corte, costura, moldagem e embalamento envolvidas no processo de fabrico de material contrafeito, equipamentos informáticos e de comunicações, 52.500 maços de tabaco contrafeito e 100.000 euros em numerário".

Revela a PSP que a operação foi "executada com o apoio operacional da Autoridade Tributária e Aduaneira" e que a "investigação incidiu nos circuitos de produção, distribuição e venda de contrafação e imitação de marcas não só para o território nacional mas também para exportação para países do mercado europeu (Espanha, França e Itália) gerando elevados fluxos financeiros, estimados em milhões de euros".

Em resultado da operação, acrescenta a PSP, "foram encerradas várias unidades de produção e de armazenamento".