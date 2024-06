Audição de Luís Filipe Vieira permitiu "esclarecer tudo", diz advogado

A audição do ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica permitiu "esclarecer tudo", disse esta quarta-feira o advogado de Luís Filipe Vieira. O ex-dirigente encarnado está sob investigação por contratos de transferências de jogadores do clube.

"Foi possível esclarecer tudo aquilo que as senhoras procuradoras queriam que fosse esclarecido", afirmou Magalhães e Silva à saída do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, onde Luís Filipe Vieira foi ouvido.

"Não houve questão que tivesse sido posta que não tivesse sido definitivamente esclarecida. Não se falou de crimes, falou-se de factos", assegurou ainda o advogado.

Questionado sobre a posição de Luís Filipe Vieira em relação às acusações, Magalhães e Silva confirmou que o ex-presidente do Benfica e da SAD do clube se considera inocente.

Luís Filipe Vieira foi ouvido no âmbito do caso dos emails, em que transferências de cinco jogadores estão a ser investigadas como uma tentativa do clube em controlar o futebol português.

Segundo os detalhes do caso já publicados na comunicação social, o esquema terá sido usado para injetar dinheiro no Vitória de Setúbal. Um indício será o pagamento do passe do mesmo atleta por duas vezes.

Luís Filipe Vieira é arguido noutro caso, o "Saco Azul", onde é acusado - em conjunto com a Benfica SAD, a Benfica Estádio e outros dois administradores - de fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos.