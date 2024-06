Portugal perdeu "capacidade de planear" e falha na promoção da ciência

“Planos de emergência são sempre planos de emergência, resolvem as coisas durante um período limitado de tempo. Eu queria ver era medidas estruturais , de fundo, que permitam planear um futuro sem necessidade de medidas de emergência. Esse plano de fundo ainda não vi”, lamenta o reitor.

António Sousa Pereira está preocupado com a falta de soluções para problemas estruturais do país, apontando como exemplo o recente plano de emergência para resolver a falta de professores.

Portugal perdeu a “capacidade de planear” e está a falhar na promoção da ciência junto dos mais novos, alerta o reitor da Universidade do Porto, em declarações à Renascença .

Programa +Aulas +Sucesso quer reduzir em 90% as si(...)

Nestas declarações à Renascença , António Sousa Pereira mostra-se particularmente preocupado com a falta de investimento na promoção da ciência junto dos mais novos, uma falha que, antecipa, pode sair cara ao país.

Trata-se do novo estatuto da carreira de investiga(...)

O reitor da Universidade do Porto defende que “o país tem que investir muito para que os jovens se interessem pela ciência e para que os jovens percebam que uma carreira que tenha por base disciplinas como física e matemática é uma carreira de futuro”.

“Neste momento, os nossos jovens, no ensino secundário, fogem da física e da matemática como o diabo foge da cruz, porque não está a ser estimulado esse gosto por estas áreas e isto tem que ser levado muito a sério, sob pena de nós termos um país hipotecado”, alerta.

Nesse sentido, António Sousa Pereira sugere, por exemplo, que seja retomado o prémio “Ciência na Escola”, da Fundação Ilídio Pinho. Segundo o reitor da Universidade do Porto, este prémio que teve 17 edições impactou meio milhão de alunos e terminou por vontade do Ministério da Educação, na altura liderado por Tiago Brandão Rodrigues, no segundo Governo de António Costa.