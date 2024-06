Oeiras embarga obras no Parque dos Cisnes

A Câmara Municipal de Oeiras ordenou o embargo das obras privadas que decorrem no Parque dos Cisnes, "por estarem a danificar arruamentos públicos e infraestruturas que servem aquela urbanização", com vista a garantir a segurança pública.

Em resposta à Renascença, a autarquia garante que os promotores da obra já tinham sido advertidos, face aos danos causados pelos trabalhos, e que tinham sido alertados para a necessidade de reparação urgente da situação.

Na passada semana, no dia 12, a Polícia Municipal, acompanhada pela Divisão de Fiscalização do Município de Oeiras, esteve no local e procedeu ao levantamento dos autos e "à interrupção do curso dos trabalhos de construção civil até à reparação efetiva dos danos materiais identificados e reposição das condições de segurança adequadas à utilização dos referidos arruamentos".

A Câmara de Oeiras esclarece ainda que não existe qualquer relação entre esta ação desencadeada pela autarquia e o consequente embargo com a queixa apresentada no Ministério Público pela Associação de Moradores de Miraflores, que alega que as obras em curso não cumprem o RGEU - o Regimento Geral de Edificações Urbanas.

Entre outros aspetos do regimento, um dos que não estará a ser cumprido é a chamada lei dos 45 graus, que prevê o afastamento entre edifícios, e em que a altura da fachada deverá estar livre na sua frente.