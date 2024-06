Incêndio em Aljustrel corta A2 no sentido Sul-Norte

Um incêndio de grandes dimensões em Aljustrel está a cortar a A2 no sentido Sul-Norte este domingo. O incêndio tem três frentes ativas e está a ser combatido por mais de 150 bombeiros, mobiliza 47 veículos e sete meios aéreos.



De acordo com o segundo comandante sub-regional do Baixo Alentejo, as chamas "evoluem com intensidade e com alguns acessos difíceis para meios terrestres". O corte da circulação na A2 e na Nacional 263 deve-se ao "muito fumo" que "não oferece condições de viabilidade da mesma para os condutores".

Apesar das dificuldades no combate ao incêndio, "neste momento também não existem habitações em perigo nem aglomerados de animais, aparcamentos de gado".

À Renascença, José Horta adiantou que estão a ser mobilizados "mais meios" para o combate. As chamas estão a consumir uma mata de eucalipto e uma zona de pasto e o alerta foi dado às 17h04.